أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 20 جنيها.

- البصل 11 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 40 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 17 جنيها.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 27 جنيها.