اليوم السابع
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وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 محل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:44 م
وزارة التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى لـ1000 محل وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2024 إلى 1000 محل تجارى فى اليوم الأول، وان من يريد من المحلات المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

 

وتستمر الحملات الرقابية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسواق للتصدى لاى مخالفات من خلال  مجموعات عمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين وتحرير محاضر لأى مخالفة، أيضا متابعة الباركود الخاص بكل منتج لمعرفة السعر قبل وبعد الأوكازيون.







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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