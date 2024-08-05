هل تعانى من ثبات الوزن.. 6 حلول هتساعدك في العودة لخسارة وزنك

كتبت مروة هريدى

إن خسارة الوزن، على الرغم من كونها رحلة طويلة وصعبة، تؤتي ثمارها، وعندما يتوقف تقدمك أو تشعر بثبات وزنك، فهذه إشارة إلى أن جسمك قد تكيف مع روتينك الحالي وأن هناك بعض التعديلات مطلوبة، وفيما يلي بعض التقنيات الفعّالة للتغلب على هذه العوائق وتحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

راجع كمية السعرات الحرارية التي تتناولها

مع فقدان الوزن، يحتاج جسمك إلى عدد أقل من السعرات الحرارية للحفاظ على لياقته، لذلك أعد تقييم احتياجاتك من السعرات الحرارية وضبط تناولك لها، ووفقًا لذلك فكر في تتبع استهلاكك للطعام والشراب للتأكد من أنك لا تستهلك سعرات حرارية أكثر ما تدرك عن غير قصد.

تنويع روتين التمارين الرياضية الخاص بك

إن الالتزام بنفس التمرين قد يتسبب في تكيف جسمك، مما يؤدي إلى نتائج أقل، لذلك ادخل أشكالًا جديدة من التمارين، مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT)، والتدريب المتقطع منخفض الكثافة (LIIT)، وتمارين القوة، وأشرطة التمدد، أو أنشطة القلب والأوعية الدموية المختلفة، كما تساعد السباحة أو التمارين المائية أيضًا بشكل كبير على حرق تلك السعرات الحرارية العنيدة، كما أنها تتجنب أي إصابة للمفاصل قد تحدث بسبب المشي أو الجري على الأسطح الصلبة، حيث يعزز هذا الأمر عملية التمثيل الغذائي لديك، ومع ذلك، قبل تجربة أي تمارين أو روتين جديد، يرجى استشارة أخصائي العلاج الطبيعي لتجنب أي إصابات خطيرة.

زيادة كثافة التمارين الرياضية

للتغلب على الركود، قم بزيادة شدة التدريبات تدريجيًا، زد من الأوزان التي ترفعها، وأضف فترات إضافية إلى روتين تمارين القلب والأوعية الدموية، أو استخدم تقنيات متقدمة مثل المجموعات الفائقة، حيث يساعد هذا النهج على تحفيز نمو العضلات وزيادة حرق السعرات الحرارية.

استخدم الراحة النشطة

بدلاً من أخذ فترات راحة كاملة أثناء التمرين، قم بدمج فترات الراحة النشطة، من خلال ممارسة تمارين خفيفة أو التمدد بين المجموعات للحفاظ على معدل ضربات القلب مرتفعًا، مما قد يعزز حرق السعرات الحرارية وفعالية التمرين بشكل عام.

تقييم التوتر والنوم

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات التوتر وقلة النوم إلى إعاقة عملية فقدان الوزن، احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة وتحكم في التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق، هذه الممارسات ضرورية للحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن وتنظيم الشهية.

الحفاظ على ترطيب الجسم

يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا بالغ الأهمية لفعالية وظيفة التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية، لذلك احرص على شرب الكثير من الماء طوال اليوم لدعم عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في منع مشاكل مثل احتباس الماء والانتفاخ.