عزز هرمون النمو وزود مستوياته بأكلات لذيذة وتمرينات خفيفة

كتبت مروة محمود الياس

هرمون النمو لا شك أحد أهم وأبرز الهرمونات التي يفرزها جسمك، وتؤثر بشكل كبير على وظائف الجسم وأعضائه وعلى الحالة المزاجية والصحية وقوته وطاقاته، فإذا شعرت باضطراب في هذه المنظومة عليك بمراجعه مستويات هرموناتك، وبخاصة هرمون النمو الهام.

وذكر تقرير نشر في موقع hghtherapydoc أن هرمون النمو دائما ما ارتبطت مستوياته بسلامة الجسم وطاقته ونشاطه، وكلما كان النظام الغذائى والرياضى للإنسان جيد ومتزن كان هذا الهرمون الهام في أفضل حالاته ومستوياته.

وهناك بعض الأطعمة اللذيذة والصحية التي تنشط هذا الهرمون وتساعد على إفرازه بمستويات عالية وجيدة، من أبرز هذه الأطعمة العدس بأنواعه كما أن البقوليات لها نصيب أيضًا، فالفاصوليا أحد أبرز الخيارات المهمة لتعزيزه، منتجات الأجبان، والبروتين الصحى كالدجاج من الخيارات المهمة والضرورية أيضًا.

وفي السياق ذاته ذكر تقرير آخر نشر في موقع medicinenet أن فوائد وأهمية هذا الهرمون للجسم لا حصر لها، أهمها على الإطلاق تعزيز عملية الآيض أو التمثيل الغذائى، كذلك يقلل من فرص تأكسد الخلايا وبالتالي يعزز من التعافي والالتئام السريع للإصابات والجروح فى الجسم، والحفاظ على نضارته وطاقته.

ونصح التقرير بإدخال زيت جوز الهند وكذلك الفطر أو المشروم في النظام الغذائى للشخص الراغب فى تعزيز مستويات هذا الهرمون.

الأمر لا يقف عند بعض الأطعمه اللذيذة السابق ذكرها ، ولكن للرياضه أهمية كبيرة فى زياده مستويات هذا النمو بشكل طبيعى، فالإلتزام بنظام رياضى بدنى نشيط ويومي منتظم، يعزز من إفراز هذا الهرمون بشكل منظم ومستويات عالية جدا، تفيد الجسم وتقويه وتعزز عملياته ووظائفه بشكل مثالي.

وخص التقرير بالذكر التمارين العالية الكثافة، والتي أكد على أنها تؤثر بشكل خاص على معدلات هذا الهرمون وتزيد من مستوياته بشكل ملحوظ، إذا ما انتظم الشخص على ممارستها.