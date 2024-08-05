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نتيجة الثانوية العامة 2024.. مصادر: نسبة النجاح تقترب من 81%

الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:17 م
نتيجة الثانوية العامة 2024.. مصادر: نسبة النجاح تقترب من 81% طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024، تقترب من 81%، موضحة أن نسبة النجاح أعلى من العام الماضى، مشيرة إلى أن نسبة النجاح بشكل رسمي سوف تعلن عقب اعتماد الوزير للنتيجة وعقد المؤتمر الصحفى غدا الثلاثاء>

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024

 


 







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