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غدا نتيجة الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع.. سجل الآن

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:54 ص
غدا نتيجة الثانوية العامة 2024 على اليوم السابع.. سجل الآن نتيجة الثانوية العامة 2024
كتب محمود طه حسين

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ينشر اليوم السابع صباح غدا الثلاثاء  نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، ويتاح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لمعرفة نتائجهم ودرجاتهم.

وللتسجيل والحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم اضغط هنا



ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل

وللتسجيل والحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم اضغط هنا
 







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