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نتيجة الثانوية العامة 2024.. اعرف نتيجتك غدا على اليوم السابع

الإثنين، 05 أغسطس 2024 02:14 م
نتيجة الثانوية العامة 2024.. اعرف نتيجتك غدا على اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2024
كتب محمود طه حسين

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يتيح موقع اليوم السابع صباح غدا الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث يمكن للطالب معرفة نتيجته ودرجاته على اليوم السابع برقم الجلوس فور توفيرها على الموقع، ومن المقرر أن يعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2024 فى مؤتمر صحفى ظهر غدا الثلاثاء.

وللتسجيل والحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم اضغط هنا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل


يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، ويمكن للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024

بالاسم ورقم الجلوس على موقع اليوم السابع من خلال الدخول على الرابط التالى

https://m.youm7.com/natega/thanaweya2024


 







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