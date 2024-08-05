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موسكو تسجل خسائر كبيرة وسط هبوط حاد في الأسواق العالمية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:30 م
موسكو تسجل خسائر كبيرة وسط هبوط حاد في الأسواق العالمية بورصة
كتب إيهاب محمد

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انخفض مؤشرا بورصة موسكو اليوم الاثنين تزامنا مع تراجع الأسواق العالمية والبورصة اليابانية التي سجلت أسوأ خسارة منذ عام 1987.

وبحلول الساعة 11:08 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر البورصة MOEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.58% إلى 2853.21 نقطة، فيما انخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.60% إلى 1048.59 نقطة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتجتاح الأسواق العالمية حالة من الخوف وتغير في المعنويات أدت إلى موجة من البيع في ظل تزايد المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

وفي وقت سابق اليوم، تراجعت الأسواق الآسيوية، وسجلت البورصة اليابانية أسوأ خسارة منذ العام 1987.







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