مشكلة صحية تسبب الجوع المستمر واضطراب المعدة.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

قد تكون بعض الأعراض علامة على مشكلة صحية وأنت لا تعي، الجهاز الهضمي أول الأجهزة التي تتأثر بأي مشكلة صحية خاصة إذا كانت لها علاقة بالتهابات الجسم، بعض العلامات التي تظهر على جهاز الهضمي قد تكشف إصابتك بالتهابات شديدة في الجسم وأن معامل الالتهاب لديك عالٍ، يحدث خلل في البكتيريا الجيدة لمن لديهم نسبة مرتفعة من معامل الالتهابات، ومع تعطيل هذه العملية يسهل للمركبات الالتهابية أن تغزو مجرى الدم وبالتالي تحدث اضطرابات هضمية حادة في الجسم مثل التقيؤ واضطرابات المعده وألمها وأوجاعها واضطرابات الإخراج والحرقة المعوية وغيرها الكثير من الاضطرابات في الأمعاء، هذا ما أكده تقرير نشره في موقع "ايتنج ويل" الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والتغذية.

تابع التقرير أن أغلب الاضطرابات الهضمية تتعلق بالالتهاب المستمر الذي يعاني منه البعض والذي يكون عبارة عن علامات من الأوجاع والآلام المستمرة في الجسم مع أوجاع في المفاصل مع شعور بعدم الراحة بشكل عام.

زيادة حدة الالتهابات في الجسم تكشف عنها بعض الأعراض الأخرى الظاهرة التي إذا ارتبطت بالاضطرابات الهضمية كان ذلك دليلا على إرتفاع معامل الالتهاب في الجسم، ومنها أن تكون شخص يشعر بالجوع بشكل مفرط ومتكرر.

فأوضح التقرير أن شعورك بالجوع الدائم دليل على أن نسب السكر لديك ليست في معدلاتها الجيدة بل إنها منخفضة مما يجعل جسمك يحتاج الى المزيد من الكربوهيدرات المكررة والمزيد أيضا من السكريات ليشعر بارتفاعات في نسب السكر، وهو ما يدل على وجود التهابات في الجسم هذه الالتهابات تسبب هذا الشعور بالجوع نظرا لعدم قدرة الجسم على التعامل مع نسب السكر ولا ضبط معدلات الجلوكوز فيه.

واضطرابات ضبط نسب الجلوكوز في الدم يرفع من فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني وبالتالي فإن هذه الأعراض سالفة الذكر سواء الجوع الشديد المتكرر أو الإضطرابات الهضمية قد يكون علامه داله على إرتفاع معامل الالتهاب بشدة

ونصح التقرير هؤلاء بضرورة ضبط النظام الغذائي مع المتابعة مع الطبيب المختص وزيادة حدة الألياف في الغذاء وتقليل السكريات والأطعمة الحلوة فضلا عن الاهتمام بتناول الأطعمة المضادة للأكسدة والمشروبات كذلك كذلك الاهتمام بالحبوب الكاملة مع المتابعه لدى المختص الذي يراقب نسب السكر في الدم.