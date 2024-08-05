اليوم السابع
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رئيس هيئة الشراء الموحد: صيدليات الإسعاف تقدم خدمة توفير الدواء للمواطن

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:44 ص
رئيس هيئة الشراء الموحد: صيدليات الإسعاف تقدم خدمة توفير الدواء للمواطن لواء طبيب بهاء الدين زيدان
كتبت أمل علام

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قال لواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنه تماشيًا مع رؤية مصر فى دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء، ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر وتنفيذا لتوجيهات لدولة رئيس مجلس الوزراء بتعظيم الاستفادة من نموذج صيدليات الإسعاف، وحرصا منه علي المتابعة الحثيثة والمستمرة لتلك التوجيهات والعمل علي تنفيذها، قامت صيدليات الإسعاف المصرية علي تدشين الصفحات الرسمية لها علي العديد من منصات التواصل الاجتماعي، كما تعمل صيدليات الإسعاف المصرية جاهدة علي خدمة  المواطن المصري من أجل وصول الدواء إليه بلا مشقة وبدون عناء.

وقامت بتدشين الصفحات الرسمية لها علي منصات التواصل الاجتماعي، ويمكنها تلقي استفساراتكم وتساؤلاتكم عن طريق الخدمة الهاتفية ( الخط الساخن 16682) من الساعة التاسعة صباحًا وحتي 12 من منتصف الليل.

منصات التواصل الاجتماعى هي:

Facebook: 

https://www.facebook.com/share/p/ZjRpT9gxG4mbxiYw/?mibextid=WC7FNe

Instagram:

https://www.instagram.com/esaafpharmacies?igsh=ODJudnVheWpxNmVr&utm_source=qr

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/company/esaaf-pharmacies-%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81/

 







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