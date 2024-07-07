هيئة الدواء تكشف خدمة جديدة عن توفير المستحضرات الدوائية الناقصة بالسوق

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن خدمة "توافر" للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق الدوائي المصري،

من خلال اللينك :-

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/



وقالت هيئة الدواء المصرية إنها تنفذ استراتيجية الدولة الخاصة بتعزيز آليات التواصل مع المواطن المصري، خاصة رقمنة الخدمات التي تسهل التواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم وفهم رغباتهم.



وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن رقمنة الخدمات يساعد المواطنين على التواصل السريع والآمن، مشيرة إلى أن رفع الوعى الدوائي بين الجمهور يساعد على تحقيق مستهدفات الهيئة التى تتعلق بالاستخدام الآمن والرشيد للدواء.

وأوضحت الهيئة، أنها تؤمن بتطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي، وحثت الهيئة المواطنين على التواصل والتفاعل مع الخدمات الخاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني لها؛ حيث تقوم الإدبوقالت هيئة الدواء المصرية إن الخدمات الرقمية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه ‎يتم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة، مضيفة أنها محمية بشكل كامل من قبلها، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتم الإفصاح عنها تحت أي ظرف من الظروف.

وأهابت الهيئة بكل الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

يشار إلي أن ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تبني سياسات رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مما يساعد على مواجهة كافة التحديات، وضمان توافر مستحضرات طبية ذات جودة وفاعلية ومأمونية.

