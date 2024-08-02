رئيس هيئة الدواء: توفير نواقص الأدوية المستوردة بالسوق قريبا

قال الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء أنه سيتم توفير الأدوية المستوردة الناقصة بالسوق المحلى في القريب العاجل
وأضاف رئيس هيئة الدواء: احتياجات المريض ودواءة على رأس اهتماماتنا ونستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية وتوفيرها محليا .
وأوضح رئيس هيئة الدواء: نحذر المواطنين من شراء الادوية عبر منصات التواصل الاجتماعى كونها مصدرا للغش والتلاعب والدواء غير الامن والفعال والصيدلية هى المكان الوحيد الامن للشراء .
وأضاف ان هناك بعض المصنعين يقومون بتخفيض اسعار بعض الاصناف وسيتم الاعلان عن قائمة بهذة الادوية.
وأوضح الدكتور على الغمراوى ان مصر الدولة الوحيدة افريقيا انها الدولة التى تصنع 91% من منتاجاتها محليا والباقى يكون مستورد وقال : اى نقص في الدواء المستورد سيتم توفيرة الفترة المقبلة وهناك دعم كبير لاستقطاب الاستثمارات العالمية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية.
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