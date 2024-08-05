اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 04:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

إزاى تبلغ عن العروض الوهمية في تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2024؟

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:47 م
إزاى تبلغ عن العروض الوهمية في تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2024؟ الأوكازيون الصيفى -- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2024 بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وكاتبة الأسعار على المنتجات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم الاثنين  في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية العروض ،كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة