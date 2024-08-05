إزاى تبلغ عن العروض الوهمية في تخفيضات الأوكازيون الصيفى 2024؟

كتب مدحت وهبة

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2024 بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين الواقع فى دائرتها محالهم التجارية وكاتبة الأسعار على المنتجات موضح بها الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية .

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم الاثنين في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جدية العروض ،كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار فى حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".