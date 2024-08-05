اليوم السابع
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وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر

الإثنين، 05 أغسطس 2024 07:00 ص
وزارة التموين: انطلاق الأوكازيون الصيفى 2024 اليوم ولمدة شهر الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين العمل بـ الأوكازيون الصيفى 2024، ولمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية بـ وزارة التموين والتجارة الداخلية الحملات على الأسواق لمتابعة الأسواق طوال فترة الأوكازيون الصيفي للتأكد من جدية عروض تخفيضات  أسعار المنتجات وأيضا جودة المنتجات المطروحة   كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588  شكاوى المواطنين حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

 







وزارة التموين

الأوكازيون الصيفى 2024

إجراءات الاوكازيون الصيفى 2024

موعد الأوكازيون الصيفى 2024

الاوكازيون الصيفى 2024

تخفيضات أوكازيون 2024



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