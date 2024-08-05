أضف هذه البذور إلى نظامك الغذائي لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه

كتبت مروة هريدى

تساقط الشعر مشكلة شائعة قد يكون سببها نمط الحياة غير الصحي، أو الافتقار إلى الرعاية، أو نقص التغذية، ويلجأ معظم الناس إلى العلاجات لإصلاح هذه المشكلة الشائعة، ولكن ماذا لو أخبرناك أن إضافة بعض البذور إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين تساقط الشعر ويساعد أيضًا في تعزيز نمو الشعر بشكل طبيعي، وإليك 6 بذور شائعة يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي اليومي لتحسين صحة الشعر وتعزيز نموه، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

بذور الكتان

بذور الكتان هي مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي ضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية وتعزيز نمو الشعر، وتساعد أحماض أوميجا 3 على تقليل الالتهاب وتغذية بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى شعر أقوى وأكثر لمعانًا، وبذور الكتان غنية بالليجنين، الذي له خصائص مضادة للأكسدة تحمي الشعر من التلف، ما عليك سوى رش بذور الكتان المطحونة على العصائر أو الزبادي للحصول على دفعة غذائية سهلة.

بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف، وكلها مفيدة لصحة الشعر، حيث يدعم المحتوى العالي من البروتين في بذور الشيا بنية الشعر، بينما تساعد أحماض أوميجا 3 في مكافحة الالتهابات والجفاف، ويمكن إضافة هذه البذور الصغيرة إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة، مثل العصائر أو الشوفان.

بذور السمسم

بذور السمسم غنية بالنحاس الذي يساعد في إنتاج الميلانين، وهو الصبغة المسئولة عن لون الشعر، كما أن تناول هذه الأشياء يدعم قوة ومرونة الشعر، وبذور السمسم هي مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، اللذان يساهمان في تعزيز صحة الشعر بشكل عام، ويمكنك تضمين بذور السمسم في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى الأطعمة المقلية أو السلطات.

بذور الكزبرة

تشتهر بذور الكزبرة بخصائصها المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكنها أن تساعد في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر بشكل صحي، ويمكن استخدام بذور الكزبرة في الطهي أو غليها وتناولها للحصول على فوائد صحية إضافية.

بذور حبة البركة

بذور حبة البركة معروفة بفوائدها الصحية، بما في ذلك تعزيز نمو الشعر، فهى تحتوي على الثيموكوينون، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف وتقليل الالتهاب، ويمكن تناول بذور حبة البركة مباشرة أو إضافتها إلى الأطباق للحصول على نكهة فريدة.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي مصدر رائع لفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ويمكن أن يعزز تدفق الدم هذا نمو الشعر ويمنع تساقطه، وتوفر بذور عباد الشمس أيضًا السيلينيوم، وهو معدن آخر يدعم صحة فروة الرأس، لذلك يمكن تناولها نيئة أو أضفها إلى السلطات والمكسرات.

بذور اليقطين

بذور اليقطين غنية بالزنك، وهو معدن أساسي لنمو الشعر وإصلاحه، ويساعد الزنك في الحفاظ على صحة الغدد الدهنية حول بصيلات الشعر، مما يمنع تساقط الشعر ويعزز نموه مرة أخرى، كما تحتوي على المغنيسيوم والحديد، وهما عنصران ضروريان لصحة الشعر، استمتع بها كوجبة خفيفة، أو رشها على السلطات والشوربة.

بذور الخردل

تحتوي بذور الخردل على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة الشعر، ومن المعروف أنها تحفز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما قد يشجع نمو الشعر، استخدم بذور الخردل في الطهي أو استخدم زيت بذور الخردل لتدليك فروة الرأس.