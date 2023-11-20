بذور صحية تعزز جهاز المناعة لديك.. أبرزها حبة البركة

كتبت رانيا عامر

البذور تتميز بالعديد من الفوائد الصحية، التى تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض نتيجة ما تحتويه على عناصر غذائية يحتاجها الجسم فى تغذيته بصورة يومية، تلك البذور غنية بالكثير من الألياف، وأيضًا الدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، ودهون متعددة غير مشبعة والعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويعرض التقرير الآتى أنواع هذه البذور وأهميتها كجزء من النظام الغذائى للمرء، وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

فوائد صحية لتناول البذور

بذور حبة البركة

رفع صحة الكلى مع وفرة مضادات الأكسدة، وتعمل بذور حبة البركة كحارس، حيث تعمل على تقوية الدفاع الطبيعي لجسمك.

بذور عباد الشمس

مشبعة بفيتامين e لا تغذى بشرتك فقط، بل تعزز صحة الشعر.

بذور قرع العسل

بالإضافة إلى قرمشتها اللذيذة، تتميز هذه البذور بخصائص تعزز الخصوبة وهى مصدر قوة للزنك، ما يقوى جهاز المناعة لديك ويعزز الحيوية والنشاط لدى المرء.

بذور الشيا

تعزز الصحة العامة، كما تحتوى تلك البذور على أوميجا 3، وتدعم صحة القلب وتوفر طاقة مستدامة فى أسلوب حياتك النشط .

بذور السمسم الأسود

فهي غنية بخصائص تعزيز الميلانين، ما يساهم في الحصول على شعر لامع وقد يعكس لون الرمال الرمادية، كما أنها تعمل على مكافحة علامات ظهور الشيخوخة التى تظهر على صورة تجاعيد وخطوط رقيقة.

بذور الكتان

تتميز بذور الكتان بأنها رائدة في التناغم الهرموني، فهي توفر مادة القشور التي لا توازن نظامك البيئي الداخلي فحسب، بل تساهم أيضًا في صحة البشرة النابضة بالحياة.

بذور القنب

تساهم فى محاربة الشيخوخة بشكل طبيعي، معبأة بحمض جاما لينولينيك، بذور القنب تغذي بشرتك، وتعزز المرونة.