وكيل تموين جنوب سيناء يشدد الرقابة على المخابز والأسواق بمدينة الطور

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء، حملة موسعة للتفتيش على المخابز والأسواق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء والتي شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشملت الحملة المرور على عدد من المخابز بمدينة الطور، حيث تم التأكد من جودة الخبز المنتج والتزام المخابز بالمواصفات المطلوبة من حيث الوزن والنظافة، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وقال إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء إن الحملة شملت الحملة المرور على سوق الخضار بالمنشية، حيث تم فحص السلع المعروضة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح للجميع كما تم استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً.

وأكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء،، على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية حقوق المستهلك

من جانبه، أكد المحاسب علي حمادة رئيس مركز ومدينة الطور على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين وتحويلهم الى الجهات المختصة.

