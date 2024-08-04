إصابة مدير تموين شمال سيناء وسائقه في حادث سير على طريق العريش القنطرة

شمال سيناء - محمد حسين

تلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، بلاغًا بوقوع حادث سير على طريق العريش القنطرة، وأسفر الحادث عن إصابة رأفت العبد مدير تموين شمال سيناء وسائقه.

ووفقًا للتفاصيل، فقد وقع الحادث نتيجة انقلاب سيارة دبل كابينة تابعة لمكتب التموين بالعريش، تحمل الرقم 6325 ط ا ص، على أحد المنحنيات بالطرق بمنطقة مزار، هرعت إلى مكان الحادث سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وتُشير التقارير الطبية إلى أن المصابين هما: رأفت العبد (52 عامًا)، مدير تموين العريش، الذي يعاني من كدمات ورضوض في الجسم، حالته الصحية تعتبر من الأولويات الثالثة.

والسادات خالد لبيب (45 عامًا)، سائق بمديرية التموين، الذي يعاني من سحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وتعتبر حالته أيضًا من الأولويات الثالثة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، فيما باشرت جهات الاختصاص تحقيقاتها.