نتيجة الثانوية العامة 2024.. استثناء الـ1500 الأوائل من قواعد التوزيع الجغرافى

محمد صبحى

تنسيق المرحلة الأولى 2024، تساؤلات كثيرة لدى طلاب الثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وقواعد التنسيق للالتحاق بالجامعات والمعاهد.

وفى هذا الإطار، أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، أنه سيتم تطبيق ذات القواعد المتعلقة بتنسيق العام الماضى والتى من بينها ووفقا لقواعد القبول بالجامعات سيتم استثناء الـ 1500 طالب أوائل الثانوية العامة من مختلف الشعب العلمية " علوم ورياضة" والشعبة الأدبية من قواعد التوزيع الجغرافى للقبول بالجامعات وذلك تشجيعا وتكريما للطلاب على تفوقهم فى الثانوية العامة.

وكان السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، قال إن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024، وإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب سيكون بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة والتأكد من استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة نظرا لكونها تحتوى على الرقم السرى الذى يمكن الطالب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه مكتب التنسيق على اتم استعداد لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2024 وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بضرورة جاهزية مكتب التنسيق ومعامل الجامعات لاستقبال الطلاب أثناء عمليات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.