تنسيق الجامعات 2024.. تسجيل الرغبات بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية

كتب ـ محمد صبحى

تنسيق المرحلة الأولى 2024، تساؤلات كثيرة لدى طلاب الثانوية العامة عن موعد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم عن عقد وتنظيم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وفى هذا الصدد قال السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، إن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2024، وإتاحة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب سيكون بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة والتأكد من استلام الطلاب شهادات الثانوية العامة نظرا لكونها تحتوى على الرقم السرى الذى يمكن الطالب من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه مكتب التنسيق على اتم استعداد لموسم تنسيق القبول بالجامعات 2024 وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، بضرورة جاهزية مكتب التنسيق ومعامل الجامعات لاستقبال الطلاب أثناء عمليات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.