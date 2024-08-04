اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 11:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مراجعة وتجميع النتيجة قبل اعتمادها

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:20 ص
نتيجة الثانوية العامة 2024 .. مراجعة وتجميع النتيجة قبل اعتمادها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العمل على مراجعة وتجميع نتيجة الثانوية العامة 2024 وتحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا الثلاثاء 6 أغسطس الجارى، وأكدت مصادر مسئولة بالوزارة على أن العمل يتم فى إحدى الأماكن المجهزة حيث أن هناك فريقا من التطوير التكنولوجى يقوم بتجميع النتيجة بشكل نهائى وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024، موضحة أن هناك سرية تامة ودقة فى أعمال المراجعة والتجميع كما أنه يتم وضع النتيجة على cd، لتسليمها إلى اليوم السابع بعد حصوله على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

للتسجيل ومعرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 اضغط هنا


ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.


 







نتيجه الثانوية العامة 2024

نتيجه تالته ثانوي عام 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024 الان

لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024

نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد نتيجة الثانوية العامة

ميعاد نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

متى نتيجة الثانوية

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الثانوية العامة

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

اوائل الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة

اوائل الثانوية العامة 2024

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 اليوم السابع

موقع نتيجة الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء

مؤتمر وزير التعليم الثلاثاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة