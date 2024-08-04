لو تخلفت عن حضور امتحان القدرات بجامعة الإسكندرية.. اعرف تفاصيل الالتحاق

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية عن توفير خطوات للطلاب المتقدمين لأداء امتحان القدرات بكليات الجامعة وتخلفوا عن الحضور لأسباب قهرية اتباع التعليمات لأداء الامتحان.

وينشر "اليوم السابع" خطوات أداء الامتحان:

1-ارسال ايميل مرفق به اسم الطالب ورقم الجلوس و نوع الامتحان(فنون/عمارة) وتاريخ الامتحان و سبب التخلف عن الامتحان على الإيميل التالي Secr.finearts@alexu.edu.eg 2-

2- متابعة موقع الكلية التالي لمعرفة ميعاد الامتحان التعويضي قدرات فنون : https://exfineart.alexu.edu.eg/ar/arts-exam قدرات عمارة : https://exfineart.alexu.edu.eg/ar/architecture

ذكر أن المواعيد للطلاب المسجلين يتم تحديدها خلال موقع التنسيق والكلية ملتزمة بالميعاد المقدم من موقع التنسيق وفي حالات التخلفات أو الغياب من الامتحان واتباع الخطوات السابقة بعذر تقبله الكلية يمكن ظهور موعد على موقع الكلية كتعويض لميعاد الامتحان الأساسي.