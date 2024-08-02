اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 11:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على خطوات جامعة الإسكندرية لتطوير العملية التعليمية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:30 م
تعرف على خطوات جامعة الإسكندرية لتطوير العملية التعليمية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تعتبر جامعة الإسكندرية من أقدم الجامعات المصرية التى استطاعت تخريج أجيال عديدة متميزين فى كافة المجالات، وينشر "اليوم السابع" خطوات الجامعة فى التميز العلمى وتطوير التعليم.

1- دعم تطوير العملية التعليمية من منشآت ومعامل بكل الوسائل المتاحة

2- دعم البحث العلمى القائم على المعرفة

3- دعم الأنشطة المجتمعية

4- الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم

5- إنشاء برامج مزدوجة مع جامعات دولية

6- إنشاء العديد من الفروع الدولية للجامعة

7- إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية.







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