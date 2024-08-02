تعرف على خطوات جامعة الإسكندرية لتطوير العملية التعليمية

تعتبر جامعة الإسكندرية من أقدم الجامعات المصرية التى استطاعت تخريج أجيال عديدة متميزين فى كافة المجالات، وينشر "اليوم السابع" خطوات الجامعة فى التميز العلمى وتطوير التعليم.
1- دعم تطوير العملية التعليمية من منشآت ومعامل بكل الوسائل المتاحة
2- دعم البحث العلمى القائم على المعرفة
3- دعم الأنشطة المجتمعية
4- الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بتدويل التعليم
5- إنشاء برامج مزدوجة مع جامعات دولية
6- إنشاء العديد من الفروع الدولية للجامعة
7- إنشاء الفرع الدولى لجامعة الإسكندرية.
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