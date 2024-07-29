اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تحذر من ضربات الشمس بعد تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية

الإثنين، 29 يوليو 2024 04:00 م
اليابان تحذر من ضربات الشمس بعد تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت السلطات اليابانية المواطنين في 38 محافظة من أصل 47 من مغبة التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة؛ ما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الاثنين، أن هيئة الأرصاد الجوية دعت المواطنين، لاسيما كبار السن، إلى تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وحثتهم على استخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء، وذلك بعد أن تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية اليوم في محافظة شيزوكا بوسط اليابان.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم 41 درجة مئوية في مدينة (هاماماتسو)، و40 درجة مئوية في مدن (كوماجايا) و(كوفو بومايباشي).







ارتفاع درجات الحرارة

اليابان

محافظة شيزوكا

مدينة هاماماتسو




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