كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإجهاد الحرارى والتى تضمنت مجموعة من الخطوات:

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشى.

- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة ( من الساعة 2 ظهرا إلى 4 مساءً).

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.