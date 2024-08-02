اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 02:19 ص
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كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 ص
كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب خطوات للحماية من الإجهاد الحرارى
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية من الإجهاد الحرارى والتى تضمنت مجموعة من الخطوات:

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة.

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة.

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشى.

- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة.

- تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة ( من الساعة 2 ظهرا إلى 4 مساءً).

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء.

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ.

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار.

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة.

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري






الصحة

الاجهاد الحرارى

ضربة الشمس

اخبار الصحة



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