كل ما تريد معرفته عن علاج التهاب الكبد وتأثيره على الجسم

كتبت فاطمة خليل

التهاب الكبد هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الفرد، وخاصة الكبدإنه نوع من العدوى التي تسبب التهاب الكبد، ويحدث هذا عندما تؤثر فيروسات التهاب الكبد مثل التهاب الكبد A وB وC وD وE على الكبد، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب الكبد وطرق علاجه، بحسب موقع تايمز ناو.



يدخل التهاب الكبد A و E الجسم من خلال الطعام والماء الملوثين. في حين يدخل التهاب الكبد B و C و D الجسم من خلال الدم أو من الأم إلى الجنين أثناء الحمل.



بمجرد وصول عدوى التهاب الكبد إلى داخل جسمك، تبدأ في إصابة خلايا الكبد، والتي تسمى أيضًا الخلايا الكبدية. يؤدي هذا إلى موت خلايا الكبد السليمة التي يتم استبدالها بشكل كبير بالندبات (المعروفة أيضًا باسم التليف).

لمكافحة هذا الفيروس القاتل، يستجيب جهاز المناعة لديك بالسماح لخلايا الدم البيضاء (WBC) بمهاجمة خلايا الكبد المصابة والتالفة. يساعد هذا بنجاح في تدمير الفيروس. يمكن أن يتسبب هذا الهجوم الدفاعي المفاجئ من جهاز المناعة لديك في حدوث التهاب وحتى تلف شديد في أنسجة الكبد في بعض الحالات.

كيف يؤثر التهاب الكبد على الكبد ووظائفه؟

التهاب الكبد هو حالة تقدمية يمكن أن تتفاقم بمرور الوقت. يمكن أن تؤدي بعض أنواع التهاب الكبد إلى حالات خطيرة مثل تليف الكبد. يحدث ذلك عندما يصبح الكبد مع مرور الوقت متندبًا بشكل دائم بسبب التليف المفرط. يمكن أن يؤثر تليف الكبد سلبًا على الكبد عن طريق تعطيل وظائفه وتلف الكبد. الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالتهاب الكبد B و C هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد ومضاعفاته الشديدة.



يمكن أن يؤدي التلف المتكرر للخلايا والتجدد إلى زيادة خطر تحول خلايا الكبد إلى خلايا سرطانية. يمكن أن يؤدي هذا إلى حالة خطيرة تسمى سرطان الخلايا الكبدية، وهو نوع من سرطان الكبد.

يمكن أن تساهم عوامل مختلفة مثل شرب الكحول، والتدخين، وتناول بعض الأدوية، أو أمراض المناعة الذاتية في التهاب الكبد. خلال المرحلة المبكرة من العدوى، قد يعاني الشخص من أعراض مثل التعب والحمى والغثيان ونوبات القيء وفقدان الشهية. ومع تقدم العدوى، يمكن أن تتفاقم الحالة وتسبب أعراضًا شديدة مثل البول الداكن واليرقان (حالة يصبح فيها الجلد شاحبًا وأصفر اللون) وضعف الشهية وآلام البطن.

علاج التهاب الكبد

يمكن للأفراد تقليل خطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد عن طريق التطعيم. يمكن لجميع الفئات العمرية الحصول على التطعيم ضد التهاب الكبد ويمكن الوصول إليه بسهولة في العديد من المستشفيات والعيادات.

إذا بدأ التهاب الكبد في التفاقم ووصل إلى المرحلة النهائية، فينصح المرضى بالخضوع لعملية زرع الكبد. وهي ضرورية للغاية لأن حالات مثل تليف الكبد يمكن أن تلحق الضرر بالكبد وتسبب اضطرابًا في أداء وظائفه الحيوية مثل إزالة السموم من الدم وتفتيت الدهون ومعالجة العناصر الغذائية.

بدون الأداء السليم للكبد، لا يمكن لجسمك البقاء على قيد الحياة وحتى يؤدي إلى الموت. يمكن أن تكون عملية زرع الكبد خيارًا منقذًا للحياة للأفراد الذين يعانون من تلف الكبد بسبب التهاب الكبد. خلال عملية زراعة الكبد، يتم استبدال الكبد التالف بكبد سليم وفعال من المتبرع. تعمل عمليات زراعة الكبد على تحسين نوعية حياة المريض بشكل كبير، مما يجعله يعود إلى روتينه الطبيعي دون الشعور بأي إزعاج.