طرق الوقاية من التهاب الكبد B؟

كتبت نهير عبد النبى

التهاب الكبد B هو فيروس ينتشر من شخص لآخر عن طريق الدم والسائل المنوي والسوائل من المهبل، يمكن للأم المصابة بالتهاب الكبد B أن تنقله إلى طفلها عند الولادة، وحسب ما ذكره موقع health يمكن لبعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B التخلص من الفيروس، ويصاب البعض الآخر بالتهاب الكبد B المزمن (طويل الأمد).

وهناك لقاح (حقنة) للوقاية من التهاب الكبد ب، ولحماية نفسك وعائلتك من التهاب الكبد ب يجب الآتى:

-تأكد من حصول أطفالك على لقاح التهاب الكبد B واسأل طبيبك إذا كنت بحاجة إليه

-اخضعي لفحص التهاب الكبد B إذا كنتِ حاملاً أو معرضة لخطر الإصابة

-كن آمناً عندما تسافر إلى بلدان ينتشر فيها التهاب الكبد B

-هل أحتاج إلى لقاح التهاب الكبد B

يوصى بلقاح التهاب الكبد B في الحالات التالية:

-جميع الأطفال عند الولادة

-أي شخص أقل من 19 عامًا لم يحصل على اللقاح وهو رضيع

-البالغون المعرضون لخطر الإصابة بالتهاب الكبد B

تحتاج جميع النساء الحوامل إلى إجراء اختبار التهاب الكبد B في أول زيارة للطبيب قبل الولادة، ويحتاج الأشخاص الآخرون إلى إجراء اختبار إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد B على سبيل المثال ، أنت في خطر إذا كنت:

-ولدوا في مكان ينتشر فيه التهاب الكبد B ، مثل بعض البلدان في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي

-أن يكون والداك مولودين في مكان ينتشر فيه التهاب الكبد B

-استخدم الأدوية بالإبر

-تتناولين الأدوية التي تضعف جهاز المناعة لديك

أنت أيضًا في خطر إذا كنت تعاني من حالات صحية معينة. على سبيل المثال:

-فيروس العوز المناعي البشري

-التهاب الكبد ج

-فشل كلوي

-مرض الكبد المزمن

هل يمكن علاج التهاب الكبد B؟



نعم. يعتمد علاج التهاب الكبد B على نوع العدوى النوعان من عدوى التهاب الكبد B هما نوعان حادان (قصير الأمد) أو مزمن (طويل الأمد).

التهاب الكبد الوبائي B



عندما يصاب الأشخاص بالتهاب الكبد B لأول مرة ، يطلق عليه التهاب الكبد B الحاد بالنسبة للعديد من الأشخاص ، يزول التهاب الكبد الحاد من تلقاء نفسه ولا يصبح مشكلة مزمنة أبدًا.

لا تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B الحاد ولا يحتاجون إلى علاج و يعاني البعض الآخر من أعراض خفيفة قد تشبه الإنفلونزا. عندما تحدث الأعراض ، فإنها عادة ما تستمر لبضعة أسابيع - على الرغم من أنها قد تستمر لفترة أطول. من الممكن أيضًا أن يصاب الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد الوبائي الحاد بمرض شديد ويحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات والذين يصابون بالتهاب الكبد B الحاد معرضون لخطر الإصابة بالتهاب الكبد المزمن. لهذا السبب يوصى بلقاح التهاب الكبد B لجميع الأطفال.

التهاب الكبد المزمن B



يصاب بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B الحاد بعدوى مزمنة بالتهاب الكبد B. هذا يعني أن العدوى لن تختفي أبدًا. قد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد B المزمن إلى تناول الأدوية للمساعدة في منع الفيروس من التسبب في تلف الكبد.