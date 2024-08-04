تعرف على أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة بدمياط.. تفاصيل

دمياط - هيثم مراد

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لفحص المواطنين بالمجان، واستقبلت مديرية الصحة بدمياط فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بإعداد مجموعة من الفرق المتحركة التى تجوب شوارع المدينة، فضلا عن إعداد الوحدات الصحية بقرى ومدن المحافظة.

ويعرض اليوم السابع"، أبرز الأماكن التى تقدم خدمات مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة دمياط..

- الوحدة الصحية بقرية السنانية

- مجمع الخياطة

- وحدة صحة قسم أول

- وحدة صحة قسم ثان

- وحدة صحة قسم ثالث

- وحدة صحة قسم رابع

- وحدة صحة مفر العرب بمدينة فارسكور

- الوحدات الصحية بمركز كفر سعد

- وحدة صحة الرياض بمدينة كفر البطيخ

كما أطلقت مديرية الصحة الصحة فرق متحركة بعدة مناطق والميادين العامة والتى جاء أبرزها

- ميدان الساعة وسط دمياط

- مسجد الرحمة بمدينة رأس البر

- كورنيش النيل بمدينة فارسكور

- ميدان المطرى وسط دمياط

وفى سياق متصل تفقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، كافة العيادات التابعة للمبادرة، مشددة على ضرورة التعقيم اللازم للمستلزمات، وكذلك التأكد من وجود كافة الأدوية وتوفير النواقص منها.

كما تضمنت جولة نائب محافظ دمياط، متابعة شكاوى المواطنين، للتأكد من وصول الخدمات لهم بسهولة، موضحة ضرورة وجود علامات إرشادية للتسهيل أثناء عملية الكشف.

وتنطلق مبادرة 100 يوم صحة بفرق ثابتة داخل الوحدات وأخرى متحركة مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والاستعدادات اللازمة لتشغيل الحملة، والتى تقدم حزمة من الخدمات الصحية للمواطنين وتشمل خدمات: "لكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوي"، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل "التوعية بالفحص الذاتى للثدي، فحص الثدى اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة"، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الاورام السرطانية "والتى تشمل سرطان عنق الرحم والبروستاتا والقولون والرئة".

كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وفحص كبار السن"، وخدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقى العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة، إلى جانب تكثيف حملات فحص الأغذية يوميًا خلال فترة الحملة، وحملات صحة البيئة.