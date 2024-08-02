وكيل "صحة الشرقية" يتفقد سير عمل الفرق المتحركة بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة المشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وذلك بمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه منسقة المبادرات الرئاسية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح.



قام وكيل الوزارة بالمرور على العيادة المتنقلة المتمركزة بمدينة منيا القمح، واطمأن على تقديم الخدمة الصحية وفحص المواطنين ضمن فعاليات المبادرة، كما تفقد الفريق الطبى المتحرك بمنطقة مطاحن منيا القمح، وأثنى على الإقبال الكبير من المواطنين على الخدمة، والذى يدل على وعيهم وحرصهم على الحصول على الخدمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، حيث تم فحص أكثر من 45 مواطن خلال الدقائق الأولى من بداية عمل الفريق المتحرك، وتأكد وكيل من توافر كافة المستلزمات لاستمرار تقديم الخدمة الصحية بكفاءة، مؤكداً على الفرق الطبية بأهمية حسن استقبال المواطنين والمعاملة الجيدة لهم، ومقدما لهم الشكر على جهودهم المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتى انطلقت أمس الخميس أول أغسطس يستمر تنفيذها على مدار 100 يوم متواصلة بالمحافظة، لافتاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيداً على أعمال المبادرة الرئاسية 100يوم صحة، والتى سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميدانى لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار الدكتور هانى جميعة إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء أعلن أن عام 2024 هو عام الجودة، وانبثاقاً من هذا الإعلان تم التأكيد على أهمية تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة الشرقية بجودة عالية، ومؤكداً على مشرفى المبادرة الرئاسية بالمتابعة المستمرة واللصيقة لكافة الفرق الطبية سواء المتحركة أو الثابتة، والتأكد من التسجيل الالكترونى لجميع المواطنين المستفيدين بخدمات المبادرة، مع عمل الدعاية اللازمة لها، والتأكيد على دور الرائدات الريفيات، لتوعية المواطنين بالمنازل، ودور فرق التواصل المجتمعي، لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستهدفين بالمبادرة الرئاسية.

وأوضح جميعة أن المبادرة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، والتى منها مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والعناية بصحة الأم والجنين، ورعاية كبار السن، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وعلاج أمراض سوء التغذية، وعلاج واكتشاف ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وفحص المقبلين على الزواج، ودعم الصحة النفسية، والقضاء على فيروس سي، وتسعى المبادرة إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضى المصرية.

