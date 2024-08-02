44 ألف خدمة طبية فى اليوم الأول من "100يوم صحة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت وحدات الرعاية الصحية بكفر الشيخ، والمستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، تقديم 44 ألف و443 خدمة طبية، في اليوم الأول من مبادرة 100 يوم صحة، وذلك تحت شعار" شارك افحص اطمئن معاك من أول يوم".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، واللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، بشأن تحقيق رضاء المواطنين وتوصيل الخدمات لجميع المنتفعين بالمحافظة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة، معلناً عن تقديم 16672 خدمة خلال اليوم الأول من مبادرة 100 يوم صحة، والتي شهدتها جميع الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة صحة كفر الشيخ، أن جميع الخدمات الخاصة بالمبادرات الرئاسية تقدم بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على أكمل وجه وأن جميع المستلزمات متوفرة مع الفرق الثابتة والمتحركة بقوة 278 فريق ثابت بجميع الإدارات على مستوى المحافظة، و44فريق متحرك بجميع المراكز طبقاً للخطة الموضوع مسبقاً من إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأضاف أبو السعد، تم تقديم 4303خدمة للمواطنين بالعيادات الخارجية بجميع المستشفيات بالمحافظة، كما تم أيضاً توفير 26 الأقسام الداخلية للحالات التى تتطلب الحجز والملاحظة كما تم اصدار، وتنفيذ 371 علاج على نفقة الدولة، وكذلك صرف 64 كيس دم ومشتقاته من بنوك الدم بالمستشفيات.

كما أعلن الدكتور محمد المضنى، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة أنه تم تقديم 24565 خدمة بالعيادات الخارجية بوحدات الرعاية الأولية بجميع القرى والمراكز بالمحافظة خلال اليوم الأول للمبادرة، كما تم تقديم 600 خدمة بعيادات طب الأسنان على مستوى المحافظة، و 221 خدمة بعيادات قلبك أمانة، كما تم تقديم 386 زيارة متابعة للحمل، و400 زيارة متابعة نمو للطفل.

وأضاف المضي، أن جميع الخدمات مستمرة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات خلال الـ100 يوم القادم، تقديم الخدمات لجميع المواطنين المترددين على المنشآت التابعة للمحافظة وكذلك عن طريق الفرق المتحركة بجميع القرى والمراكز.