تداول 16 ألف طن و870 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 870 شاحنة و 907 سيارة

وشملت حركة الواردات 6500 طن بضائع، 475 شاحنة و 745 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 395 شاحنة و162 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارتين امل والرياض بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 وغادرت العبارتين امل والرياض .

كما شهد ميناء نويبع تداول 3650 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور، بريدج وايلة .

كذلك استقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوي اكسبريس علي متنها 600 سيارة بوزن 1200 طن قادمة من جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2795 بموانيها.