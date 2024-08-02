تداول 18 ألف طن و953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 11 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 953 شاحنة و180 سيارة.

وشملت حركة الواردات 8500 طن بضائع، 441 شاحنة و265 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 512 شاحنة و 115 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى HAJE NAFELA ، ALCUDIA EXPRESS والرياض بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهى ALCUDIA EXPRESS ، RISING LION والرياض.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة GASCHEM WESER على متنها 3000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1725 بموانيها.