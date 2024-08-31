وكيل تعليم الوادى الجديد يبحث آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

عقد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة ( عبر الفيديو كونفرانس ) ومديرى الإدارات النوعية بالمديرية وموجهى عموم وأوائل المواد الدراسية المختلفة والأنشطة التربوية بالمديرية والإدارات ومجموعة من مديرى المدارس والمعلمين، وذلك فى إطار الإستعداد للعام الدراسى الجديد 2024-2025م و الوقوف على آخر المستجدات .

استهل اللقاء بتوجيه اسمى آيات الشكر والتقدير لجميع العاملين بتعليم المحافظة للجهد الملموس خلال الفترة الماضية للنهوض بالعملية التعليمية وظهور تعليم المحافظة بالمظهر اللائق والمشرف موجها بمزيد من العطاء لتقديم أفضل الخدمات لطلاب المحافظة.

و تحدث مدير التعليم عن خطة عمل المديرية لإستقبال العام الدراسى الجديد ، وإلتزام الجميع بكافة اللوائح المنظمة للعمل موجها بالانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل .

كما جرى التوجيه بالإنتهاء من تجهيز قوائم الفصول والجداول المدرسية وإلتزام الجميع بكافة المسئوليات المكلفين بها، وتنفيذ خطة عاجلة لتنظيم مجموعات التقوية وتفعيلها بالمدارس وتعظيم الإستفادة منها بما فيه مصلحة الطالب ولمجابهة الدروس الخصوصية، وتشكيل لجان للمرور على المدارس بأرجاء المحافظة للوقوف على مستجدات العمل والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة ووضع الحلول المناسبة لأى معوقات أو مشكلات قد تعرقل سير العمل



