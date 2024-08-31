وزارة البيئة تعقد أول ورشة عمل لمناقشة الخطة الوطنية للحفاظ على طائر صقر غروب

كتبت منال العيسوي

نظمت وزارة البيئة أول ورشة عمل للحفاظ على الأنواع المهاجرة والمهددة بالانقراض بجمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة وبحضور مديرى المحميات الطبيعية والشركاء من القطاعات المختلفة بالدولة مثل قطاع السياحة ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بمجال حماية الطبيعة بالإضافة إلى قيادات الوزارة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بمصر.



أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحفاظ علي التنوع البيولوجي و دعم سبل استدامته لم يعد رفاهية بل محور أساسى للعمل بالوزارة مما يعكس أهمية الورشة التى ناقشت مسودة الخطة الوطنية للحفاظ على طائر صقر الغروب، المنبثقة من الخطة الموحدة لحماية طائر صقر الغروب عالمياً والتى تم إصدارها من قبل اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة فى إطار الجهود العالمية لحماية التنوع البيولوجى ودعم سبل استدامته.



وأضافت وزيرة البيئة أن مسودة خطة الحفاظ الوطنية للصقر الغروب تم اعدادها من قبل خبراء التنوع البيولوجى بقطاع حماية الطبيعة فى مصر وبدعم فنى من اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة ووفق مذكرة التفاهم للحفاظ على الجوارح والتى تتضمن وضع خطة تنفيذية لحماية هذا النوع الهام ومراقبة هجرته عن طريق إطلاق حملات للتوعية وإشراك المجتمع فى سبل الحفاظ على طائر صقر الغروب.



تعد اتفاقية الأنواع المهاجرة باعتبارها معاهدة بيئية للأمم المتحدة، هى الاتفاقية العالمية الوحيدة المتخصصة فى الحفاظ على الأنواع المهاجرة وموائلها وطرق هجرتها حيث توفر الاتفاقية منصة عالمية للحفاظ على الحيوانات المهاجرة وموائلها واستخدامها المستدام من خلال خطط العمل التى تجمع بين الدول التى تمر عبرها الحيوانات المهاجرة فى مسار هجرتها، ودول النطاق، كما تضع الإطار القانونى لتدابير الحفاظ دوليًا لضمان تكامل الجهود ،كما تعد مذكرة التفاهم الخاصة بالحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة فى أفريقيا هى واحدة من العديد من الأدوات التى تعمل تحت مظلة اتفاقية الأنواع المهاجرة لتعزيز الإجراءات الدولية لحماية الطيور الجارحة المهاجرة فى جميع أنحاء نطاقها لتعزيز سبل استدامتها.



يذكر أن طائر صقر الغروب من الطيور المهددة بالانقراض بسبب تدهور مواطنها الطبيعية حيث يعيش فى مناطق واسعة من شمال شرق إفريقيا وجنوب شبه الجزيرة العربية، ويتواجد فى مصر بمناطق مختلفة، من ضمنها المحميات الطبيعية مثل محمية وادى الجمال ومحمية الصحراء البيضاء، هذه الطيور تفضل التكاثر فى المناطق الصخرية والشواطئ البحرية، حيث يمكنها الاستفادة من تضاريس البيئة الطبيعية وتعمل اتفاقية الحفاظ على الأنواع المهاجرة على حمايته.