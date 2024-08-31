هذا النوع من الزيوت يقلل التهابات الجسم ويهدئ حروق الجلد

كتبت مروة محمود الياس

استخدامات الزيوت على الجلد يجب أن تكون بحساب وبشكل ملائم ولا يجب أن تكون بشكل عشوائي، الزيوت تحتوي على الشحوم الدهنية التي تفيد البشرة بشدة نظرا لأنها ترطبها بشكل عميق وتحبس أيضا الترطيب بداخلها بعمل طبقة دهنية عازلة تحميها من المياه والأشعة الضارة التي تتعرض إليها.

ووفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك أنواعا من الزيوت تقلل بشكل عام من التهابات الجلد والالتهابات العامة في الجسم، نظرا لاحتوائها على كم هائل من مضادات الأكسدة تفوق مثيلاتها من أنواع الزيوت.

زيت الزيتون أحد أهم هذه الأنواع وأفضلها نظرا لاحتوائه على كم هائل من مضادات التأكسد الطبيعية، التي تعزز من صحة الجلد وأيضا صحة الجسم بشكل عام وتقيهم للالتهاب، واستخدمات زيت الزيتون لا تقف عند إضافته للطعام فقط بل يمكن استخدامه ظاهريا ايضا وهي ميزة أخرى له.

تابع التقرير أن زيت الزيتون من الزيوت الصحية والمفيدة التي تعزز صحة الجلد بشكل عام، والتهابات الجسم بشكل خاص، فهو من مكوناته وخصائصه يمكن أن يعمل على التئام الجلد سريعا، والتئام الالتهابات الجلدية، وكذلك التخلص من ندبات الجلد، وعلامات الحبوب وأثرها، وبعض التحسسات الجلدية.

وأوضح التقرير أن زيت الزيتون أحد أهم أنواع الزيوت التي تقاوم التهابات المفاصل والعظام والغضاريف التي تصيب الكثير منا، وذلك لأنه لانه قادر من خلال بعض المواد به مثل مضادات الأكسدة والبلوفيينول تعزيز مقاومة التهابات الجسم، كما وجد أنه يقلل من أوجاع وآلام الجسم والمفاصل والغضاريف الناتجة عن الالتهابات وارتفاع معاملاته فى الجسم.

يحتوي على فيتامينات ومعادن وخصائص تساعده على تحسين حالة الجسم ظاهريا على الجلد وداخليا أيضًا من خلال تقليل حدة الالتهابات.

وهناك نصائح عند استخدامه للاستفادة القصوى منه في مقاومة التهابات الجسم الحادة:



ـ يجب أن يكون زيت الزيتون باردا وليس ساخنا عند استخدامه.

ـ اهتم بإضافة زيت الزيتون بنسب معينة قليلة حتى لا تفرط في استخدام الدهون الصحية التي يحتاجها جسمك.

ـ زيت الزيتون أيضا يعزز من سريان الدورة الدموية، يحسن من حالة الجلد، لذا يمكن استخدامه بطرق ظاهرية أو عن طريق تناول الطعام.

ـ يجب استخدام نوعيات مميزة وجيده من زيت الزيتون، فزيت الزيتون البكر درجات وهناك أنواع للاستخدامات الظاهرية وأنواع أخرى تضاف إلى الطعام، لذا تخير نوعية جيدة.

ـ الإكثار من تناول أو وضع زيت الزيتون أمر غير مفضل وذلك لأنه قد يسبب مشكلات جلدية أو مشكلات معوية لدى البعض.

ـ إذا كنت من متبعي الدايت أو ريجيم عليك بسؤال طبيبك بالكم المناسب اليومي من زيت الزيتون، حتى لا تتخطى النسبة المعقولة من الدهون الصحية اليومية.

ـ لا تتعرض للشمس وأنت تضع زيت الزيتون على الجلد.