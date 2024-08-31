محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المساس بأى شجرة أو مسطح أخضر

كتبت مرام محمد و مارينا تراشر - تصوير خالد كامل

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بعدم المساس بأي شجرة أو مسطحات خضراء، ومراعاة أن تكون أعمال التطوير للطرق والمحاور المرورية ضمن مكوناتها الزراعات والأشجار لتكون متنفس للمواطنين.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال إطلاقه فعالية زراعة 1000 شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية تساهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، ولها أهميتها على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندسة منال متولي رئيس لجنة البيئة بنقابة المهندسين، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.



