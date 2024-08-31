محافظ الجيزة: دراسة الاستفادة من مخلفات الرتش فى إنتاج البلدورات والإنترلوك

كتبت مرام محمد ومارينا تراشر - تصوير خالد كامل

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن أن المحافظة بصدد تنفيذ مشروع بالتعاون مع العديد من الجهات ذات الخبرات الكبيرة في دراسة إعادة تدوير مخلفات الهدم والرتش كأحد التحديات المهمة للحفاظ على نظافة الشوارع والاستفادة منها في إنتاج "البلدورات والإنترلوك" واستخدامه في عمليات الرصف للشوارع، مشيرًا إلى أنه عقب نجاح التجربة سيتم تخصيص أماكن محددة لإلقاء مخلفات الرتش بها بدلًا من إلقاءها من قبل المخالفين بالشوارع والطرق الرئيسية.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، خلال إطلاقه فعالية زراعة 1000 شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، صباح اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وقال محافظ الجيزة، إنه سيتم توزيع 1000 شجرة من الأشجار المثمرة، وتضم "رمان - جوافة - ليمون" على عدد من الميادين العامة والأندية التابعة لنقابة المهندسين بالبحر الأعظم والسادس من أكتوبر والقطاعات الأخرى، لافتًا أنه تم مراعاة اختيار نوعيات من الأشجار التي تتحمل العوامل الجوية والغير مستهلكة للمياه النقية، والتي ستحظى بالرعاية الدقيقة والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا ولزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة للتحول الأخضر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في منظومة النظافة كمرحلة أولى، وسيتم البدء بأحد الأحياء بالجمع من المنازل وإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية، والتي ستساهم في الارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على ظاهرة الفريزة.