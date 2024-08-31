محافظ الجيزة: توزيع 1000 شجرة مثمرة على الميادين والأندية لإضفاء مظهر جمالى

كتبت مرام محمد ومارينا تراشر - تصوير خالد كامل

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعالية زراعة 1000 شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية تساهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ولها أهميتها على الصحة العامة للمواطنين، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، بأنه سيتم توزيع 1000 شجرة من الأشجار المثمرة، وتضم "رمان - جوافة - ليمون" على عدد من الميادين العامة والأندية التابعة لنقابة المهندسين بالبحر الأعظم والسادس من أكتوبر والقطاعات الأخرى، لافتًا أنه تم مراعاة اختيار نوعيات من الأشجار التي تتحمل العوامل الجوية والغير مستهلكة للمياه النقية، والتي ستحظى بالرعاية الدقيقة والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا ولزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة للتحول الأخضر.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم تدعيم حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي بزراعة 60 شجرة مثمرة، وذلك إضافة إلى الأشجار والمساحات الخضراء الموجودة بها وتوفير كافة وسائل الراحة للمترددين عليها باعتبارهما متنفس للمواطنين وإكسابها المظهر الجمالي، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير الميادين الحيوية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الفحام نقيب المهندسين بالجيزة، والمهندسة منال متولي رئيس لجنة البيئة بنقابة المهندسين، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.