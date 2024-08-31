محافظ الجيزة: التعاقد مع شركة متخصصة فى الجمع المنزلى للقمامة المرحلة المقبلة

كتبت مرام محمد ومارينا تراشر - تصوير خالد كامل

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في منظومة النظافة كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بأحد الأحياء بالجمع من المنازل وإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية، والتي ستساهم في الارتقاء بمستوى النظافة والقضاء على ظاهرة الفريزة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، خلال إطلاقه فعالية زراعة 1000 شجرة مثمرة بداية من حديقة ميدان الحكمة بحي الدقي وبعدد من القطاعات الأخرى ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بالجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المبادرة الرئاسية تساهم في تحسين نوعية الهواء وخفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار ولها أهميتها على الصحة العامة للمواطنين، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، بأنه سيتم توزيع 1000 شجرة من الأشجار المثمرة، وتضم "رمان - جوافة - ليمون" على عدد من الميادين العامة والأندية التابعة لنقابة المهندسين بالبحر الأعظم والسادس من أكتوبر والقطاعات الأخرى، لافتًا أنه تم مراعاة اختيار نوعيات من الأشجار التي تتحمل العوامل الجوية والغير مستهلكة للمياه النقية، والتي ستحظى بالرعاية الدقيقة والاعتناء بها لإضفاء مظهرًا جماليًا ولزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفسًا للمواطنين وتحقيق المستهدف من المبادرة للتحول الأخضر.