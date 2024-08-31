محافظ الإسكندرية يقود حملة مُكبرة لإزالة عدد من العقارات المخالفة

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، حملة الإزالة المكبرة لعدد من العقارات المخالفة بشارعي سيبويه وقطب الدين بمنطقة القصعي نطاق حي شرق.

وقد تابع محافظ الإسكندرية، أعمال إزالة 16 طابق مخالف بالعقارات المخالفة، حيث بدأت الحملة بإزالة 11 طابق مخالف من العقار رقم 31بشارع سيبوية المكون من أرضي وميزانين و14 طابق ، ثم استمرّت الحملة في ازالة 6 طوابق مخالفة من عقار بشارع قطب الدين والمكون من 9 طوابق.

وقد جاءت أعمال الإزالة تطبيقًا للقانون وإعمالاً لمبادئه بإزالة العقارات المخالفة التي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وخلال الحملة وجه سيادته بأن تشمل الحملة جميع المخالفات في امتداد المربع السكني الكبير حول هذه العقارات من مخالفات تموينية وسرقة تيار كهربائي وتشغيل تكاتك دون ترخيص .



رافق المحافظ خلال الحملة؛ اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، واللواء بهاء زحير مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، وقوات الأمن المركزي.