محافظة الإسكندرية تعويض شاغلى 28 وحدة تجارية تم إزالتها بالعجمى

الإسكندرية جاكلين منير

وقع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بروتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية بشأن تعويض شاغلي 28 وحدة تجارية تم إزالتها بمشروع تطوير طلمبات المكس بالعجمي.

يأتى ذلك استكمالًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، للقضاء على المناطق غير الآمنة.

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد أن هناك عدد من المحال التجارية الواقعة بمنطقة تطوير طلمبات المكس بالعجمي التي تطلب المشروع إزالتها بما سبب ضرر لأصحاب تلك المحالٌ وفقًا لتقرير لجنة الحصر التابعة للمحافظة، لذا تقرر تعويض شاغلي المحال التجارية المتضررة لتوفير حياة كريمة للمواطنين شاغلي هذه المحلات.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسكندرية استعداد المحافظة للتعاون مجددًا مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة لتحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة بمحافظة الإسكندرية.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة طلمبات المكس بالعجمي مصنفة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية كمنطقة غير آمنة، واستهدف مشروع تطوير طلمبات المكس بالعجمي إنشاء 215 وحدة سكنية بإجمالي 9 عمارات، لتوفير مسكن ملائم لـ1075 شخص تم نقلهم للعيش بتلك الوحدات السكنية الآمنة، بما يحقق رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ ، وممثلي صندوق التنمية الحضرية، ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية.



