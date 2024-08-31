فرض غرامات مالية كبيرة على حرق قش الأرز فى الدقهلية.. اعرف التفاصيل

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعاً باللجان الرئيسية والفرعية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة نوبات التلوث الحادة الناتجة عن السحابة السوداء (حرق قش الأرز)، واستمع إلي بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه أعمال اللجان ووجه بحلها فوراً وتوفير كل ما تحتاج إليه اللجان لتأدية عملها.

جاء ذلك بحضور كافة أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية ممثلي كافة الجهات المعنية من الزراعة والبيئة والحماية المدنية وادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، والمجالس واللجان، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار "العدل" إلى أنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة علي من يقوم بحرق قش الأرز قد تصل إلي مليون جنيه بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين ، مشيراً إلي أن قضية حرق قش الأرز من أخطر القضايا البيئية.

ووجه "نائب المحافظ " لوكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع إدارة البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الأوقاف بعمل حملات توعوية وإرشادية للمزارعين بالقري بعدم حرق قش الأرز لخطورته علي البيئة وصحة المواطنين من خلال مكبرات الصوت والمنابر بالمساجد وتخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز.

كما وجه "العدل" برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة والتعامل الفوري مع أي حالات حريق قد تحدث من خلال رجال الحماية المدنية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم.

وكلف "نائب المحافظ" وكيل وزارة الزراعة، بإعادة توزيع المعدات الخاصه بجمع القش والكبس علي حسب المساحة المنزرعة بالمراكز التي يوجد بها مساحات كبيرة من الأرز لضمان عدم تخلص المزارعين من قش الأرز بطرق غير آمنة عن طريق الحرق.

وأوضح "العدل" أن دور اللجان الفرعية هو التحرك السريع علي مدار الساعة للتعامل الفوري مع بلاغات حرق قش الأرز لاتخاذ اللازم قانوناً والتنسيق مع الحماية المدنية لإخماد اي حرائق قد تقع، مشيراً إلي هناك تنسيق كامل علي أعلي مستوي للتعامل مع ظاهرة حرق قش الأرز بالدقهلية.