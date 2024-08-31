جامعة الإسماعيلية الأهلية تبدأ الكشف الطبى لطلاب كلية الطب

الإسماعيلية-صبرى غانم

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن اليوم السبت تم إجراء الكشف الطبي على طلاب كلية الطب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الدراسي 2024-2025.

وعن التفاصيل الخاصة بالكشف الطبي لطلاب كلية الطب، أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن مواعيد الكشف الطبي لطلاب كلية الطب بدأت اليوم السبت وتستمر حتى غدٍ الأحد، 1 سبتمبر 2024، بمبنى رعاية الشباب في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، داخل العيادات الطبية بالدور الثالث، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

أما إجراءات التسجيل، أفادت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه يجب على الطلاب حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، مع إحضار المستندات المطلوبة والتي تشمل استمارة التعارف طباعة 4 نسخ منها، مع 4 صور من بطاقة الرقم القومي و2 صور شخصية، وضرورة إحضار استمارة الكشف الطبي، وطباعة نسختين منها و2 صور شخصية إضافية و2 صور بطاقة الرقم القومي، كما يجب إحضار أشعة صدر ديجيتال حديثة من مستشفى جامعة قناة السويس.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى أن الكشف الطبي يشمل فحوصات في عدة عيادات (رمد، باطنية، جلدية، جراحة، روماتيزم، أسنان، ومعمل)، مع ضرورة توقيع استمارة الكشف الطبي من قبل الأطباء المعنيين.

وعن رسوم الكشف الطبي أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية قيمة الكشف، والتي تبلغ 1000 جنيه، ويتم الدفع عبر حسابات بنك مصر أو البنك الأهلي أو تطبيق Instapay مع كتابة اسم الطالب في ملاحظات الدفع.

للإستفسارات ومزيد من المعلومات:

ويمكن للطلاب متابعة تفاصيل التسجيل عبر الرابط: (https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/med_ninu.aspx).

