صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و10 أيام للعمالة غير المنتظمة بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2024، صرف مكافأة اجادة بقيمة 1500 جنيه للعمالة المنتظمة لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 10 أيام بحد أقصى "800" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

هنأ الدكتور محمد حسين جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لجميع العاملين.