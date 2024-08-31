اليوم السابع
Ads
السبت، 31 أغسطس 2024 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و10 أيام للعمالة غير المنتظمة بجامعة طنطا

السبت، 31 أغسطس 2024 03:50 م
صرف 1500 جنيه مكافأة إجادة للعاملين و10 أيام للعمالة غير المنتظمة بجامعة طنطا جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2024، صرف مكافأة اجادة بقيمة 1500 جنيه للعمالة المنتظمة لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 10 أيام بحد أقصى "800" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

 

هنأ الدكتور محمد حسين جميع العاملين ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف وبدء العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات لجميع العاملين.







جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا

صرف مكافأة للعاملين بجامعة طنطا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة