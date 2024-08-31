اليوم.. آخر موعد لتحديث بيانات المستفيدين من دعم بطاقات التموين لهذه الفئات

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توصيل الدعم لمستحقيه خاصة الفئات المستفيدة من دعم السلع التموينية، حيث أرسلت الوزارة خطابا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، يفيد أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموين مضمون"سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه اليوم السبت 31 أغسطس 2024"، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على البطاقة ذى درجة قرابة غير معروفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة.

وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة ،وتضمن القرار أنه فى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين والشخص المستفيد الذى ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومى له.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي وصول الدعم الى مستحقيه حيث يوجد بعض البطاقات التي قد لا يتجاوز عددها 7169 بطاقة مقيد عليها أشخاص دون أي صلة قرابة لصاحب البطاقة وبالتالي يعتبر ذلك افراد وهمية وتحصل على الدعم بدون وجه حق . .