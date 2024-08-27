التموين: أصحاب هذه البطاقات عليهم التوجه لمكتب الوزارة

كتب الأمير نصرى

قال أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن قاعدة بيانات التموين فيها عدد كبير من المستفيدين من الخبز يبلغ حوالى 69 مليون مستفيد، و3 ملايين مستفيد من التموين بإجمالى 23 مليون أسرة أو بطاقة.

وأضاف أحمد كمال خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أنه من وقت لآخر يحدث تغيرات فى الأسرة سواء كان للفصل الاجتماعى أو لسبب الوفاة أو السفر للخارج أو إضافة من يستحق وفقا لمعايير معينة.

ولفت متحدث التموين إلى أنه بالمراجعة الدورية ثبت أنه يوجد 7169 بطاقة فى مجموعة من المحافظات تتركز فى 5 محافظات فى درجة قرابة غير معرفة وبذلك يضاف لهذه البطاقة فرد يكون أم أو أب أو أخت أو زوجة أو أخ، وعلي أصحاب هذه البطاقات أن يتوجهوا لمكاتب التموين ومعهم صورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات من فى البطاقة بينهم علاقة أسرية قائمة.

تابع أحمد كمال: "قاعدة بيانات التموين بها قدر كبير من المرونة تسمح بالتحديث وتنقية البيانات، وسنطرح كل ما يخص الدعم ودراسة التحول من الدعم العينى للنقدى الكامل أو المشروط فى الحوار الوطنى".

وأكد أحمد كمال أنه تم اعتماد موازنة وزارة التموين 2024/2025، بمبلغ حوالى 134 مليار جنيه، 98 مليار للخبز و36 مليار جنيه للتموين".