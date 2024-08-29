48 ساعة على إيقاف أكثر من 7 آلاف بطاقة تموينية.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى خطاب وجهته إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، أنه فى حالة ظهور رسالة لأى مواطن على بون صرف الخبز بمضمون "سوف يتم إيقاف بطاقة التموين فى موعد أقصاه 31 أغسطس 2024"، سيكون ذلك بسبب وجود أفراد على البطاقة ذى درجة قرابة غير معرفة، وعلى المواطن التقدم إلى مكتب التموين بصورة البطاقة والرقم القومى لأصحاب البطاقة لإثبات درجة القرابة.

وسيتم فحص المستندات المقدمة من المواطن ومطابقة تلك المستندات بالأفراد المقيدين بـ البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، ويتم إرسال كل الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية، وأيضا أسماء المستفيدين من الدعم والرقم القومى، وصلة القرابة.

وتضمن القرار أنه فى حالة وجود أحد الأفراد ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة يتم حذفه، وإرسال تلك الحالات إلى ديوان عام الوزارة فى كشف موضح به اسم صاحب البطاقة وأيضا رقم بطاقة التموين، والشخص المستفيد الذى ليس له صلة قرابة بأفراد الأسرة والرقم القومى له.

وتصدر إيقاف بطاقات التموين، محركات البحث بعدما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا عاجلا إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات، بشأن تنقية البطاقات من الفئات غير مستحقة للدعم التمويني، كما قامت بإرسال رسائل نصية على بون صرف الخبز لعدد 7169 بطاقة تموينية تطالبهم بتقديم بعض البيانات والمستندات لحذف الأفراد الذين ليس لهم صلة قرابة بأفراد الأسرة.

وطالبت «الوزارة»، في الخطاب الصادر، بمراجعة بون ماكينات المخبز أو تاجر التموين أو مستودع الدقيق، وفي حال وجد المواطن رسالة تقول: «سيتم إيقاف بطاقة التموين في موعد أقصاه 31 أغسطس 2024، في حالة عدم تقديم المستندات لمديرية تموين التابع لها»؛ لا بد من التوجه إلى مكتب التموين التابع له فورًا وإلا فإنه سيتم إيقاف البطاقة التموينية.