وزيرة البيئة: الوصول لـ 100% استثمارات عامة ومشروعات خضراء بحلول عام 2030

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر سباقة فى خطوات الانتقال للأخضر، من خلال إعلان هدف الوصول إلى 100%استثمارات عامة ومشروعات خضراء بحلول عام 2030، مشددة على أهمية الاقتصاد الدائرى في إشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام المخلفات الناتجة عن دولنا، والقدرة على تحديد أهداف الانتقال الأخضر لدول (CICA)، وكيفية التعامل مع الاستثمارات العامة الخضراء والوصول لها.

وفى سياق آخر أكدت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عام 2024 يعد عاما حرجا للعالم سواء في تأثيرات تغير المناخ، وانعقاد مؤتمرات اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، و ستكون فرصة مميزة للاقليم ودول آسيا (CICA) في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة أعلنت استعداد مصر الكامل لدعم دولة أذربيجان فى استضافتها لمؤتمر المناخ COP29، من أجل الخروج بمؤتمر ناجح يلبي كافة احتياجات ومتطلبات الدول النامية والمتقدمة، وضرورة اقتناص الفرصة المهمة التي وفرها اعلان صندوق الخسائر والاضرار، و تم إعلانه في مؤتمر المناخ COP27 بمصر، واطلاقه في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، يمهد الطريق للوصول للتمويلات المتاحة لمواجهة الكوارث الطبيعية، متمنيه الخروج بهدف جمعي جديد للتمويل في مؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، وان يكون عادلا للدول التي تواجه من آثار تغير المناخ.