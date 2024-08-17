وزيرة البيئة: جارى إنهاء إقرار قانون البيئة الموحد بعد عرضه على مجلس الشيوخ

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه جارى الانتهاء من إقرار قانون البيئة الموحد، بعد عرضه على مجلس الشيوخ، والذى سيتضمن العديد من القضايا البيئية، كالزراعة والتشجير وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والحد من التلوث.

واوضحت وزيرة البيئة ، فى تصريحات لليوم السابع خلال لقاؤها بالصحفيين البيئيين، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبله على وضع آلية للتواصل مع الرأى العام فيما يخص قضية التشجير، قائلة: "البيئة اخضر"، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد انواع الاشجار الملائمة وفقا لطبيعة كل محافظة، وأنه جارى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للتوسع في حملات التشجير والنظافة بالمدارس على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

ونوهت وزيرة البيئة عن الخطة التى تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتشجير المحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظة القاهرة، و تم التنسيق بين الوزرات المعنية، وتشكيل لجنه فنية للتشجير تحت إشراف وزارة البيئة ورئاسة وزير الزراعة الأسبق الدكتور أيمن أبو حديد، وتقنين عمليات التقليم للأشجار مع اهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة ، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة.