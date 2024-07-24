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وزيرة البيئة: تشكيل لجنة فنية بمحافظة القاهرة لمتابعة قرارات منع قطع الأشجار

الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:00 ص
وزيرة البيئة: تشكيل لجنة فنية بمحافظة القاهرة لمتابعة قرارات منع قطع الأشجار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة لتشكيل لجنة فنية تختص بوضع خطة متكاملة للتشجير فى المحافظة، واستصدار قرار بعدم قطع الأشجار أو التقليم الجائر لها دون الرجوع للجنة، ضمن التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والزراعة فى ملف التشجير.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم طرح مجموعة من الأفكار البناءة فى التعامل مع الملف مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، وسبل متابعة ورعاية الأشجار التى تتم زراعتها، وتدريب عمال المحليات وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الأشجار وتقليمها، حيث ستتم الاستعانة بالمهنيين لدى وزارة الزراعة لتنفيذ برامج تدريبية على مستوى المحافظات للعاملين بالمحليات، لمدة ثلاثة أشهر حول كيفية تقليم الأشجار، كما سيتم العمل على التوسع فى إنشاء المشاتل وفقا للإمكانيات المتاحة.







البيئة

الزراعة

التشجير

التاقليم

قطع الاشجار

الحوار المجتمعى

عاملين المحليات

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